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    Презентация официального мяча ЧМ-2018 запланирована на 9 ноября

    26.10.2017 [15:53]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    Представление официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года планируется провести 9 ноября.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, об этом сказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    «Да, презентация мяча запланирована на 9 ноября», - отметил он.

    На прошлой неделе Сорокин сообщил, что дизайн мяча уже разработан компанией Adidas.

    На Кубке конфедераций, который прошел в России летом этого года, играли мячом «Красава».

    Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 1 декабря в Москве.

    AZERTAG.AZ :Презентация официального мяча ЧМ-2018 запланирована на 9 ноября
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