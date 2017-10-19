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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

    19.10.2017 [18:12]

    Стамбул, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Стамбул для участия в качестве особого гостя в Саммите D-8.

    Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в Стамбульском международном аэропорту Ататюрк в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

    Глава государства поприветствовал отряд почетного караула.

    Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Васип Шахин и другие официальные лица.

    AZERTAG.AZ :Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
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