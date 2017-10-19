Стамбул, 19 октября, АЗЕРТАДЖ 19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Стамбул для участия в качестве особого гостя в Саммите D-8. Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в Стамбульском международном аэропорту Ататюрк в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву. Глава государства поприветствовал отряд почетного караула. Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Васип Шахин и другие официальные лица.

AZERTAG.AZ : Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию

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