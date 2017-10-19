Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с Первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири
AzerTAg.az
19.10.2017 [20:05]
Стамбул, 19 октября, АЗЕРТАДЖ
Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, 19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с Первым вице-президентом Исламской Республики Иран Эсхаком Джахангири.
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