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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с Первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири

    19.10.2017 [20:05]

    Стамбул, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, 19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с Первым вице-президентом Исламской Республики Иран Эсхаком Джахангири.

    AZERTAG.AZ :Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с Первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири
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