Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с Первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири ОБНОВЛЕНО

Стамбул, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с Первым вице-президентом Исламской Республики Иран Эсхаком Джахангири.

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, на встрече Президент Ильхам Алиев отметил успешное развитие двусторонних отношений, подчеркнул, что наши политические связи находятся на высоком уровне. Президент Азербайджана указал на расширение экономического сотрудничества, реализацию важных инфраструктурных проектов между нашими странами. Глава государства сказал, что встречи на уровне президентов вносят вклад в расширение наших связей.

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири подчеркнул, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Ираном успешно развивается, отметил значение железнодорожной линии Астара-Астара как в двусторонним плане, так и с точки зрения сотрудничества в регионе.

Эсхак Джахангири сказал, что в регионе имеются террористические угрозы, отметил значение наращивания странами усилий в борьбе с этим.

Констатировав, что наши экономические связи успешно развиваются, Президент Ильхам Алиев отметил большой интерес к проекту железной дороги Астара-Астара в мире, подчеркнув, что этот проект служит развитию экономического сотрудничества в регионе. Глава государства сказал, что Азербайджан является одной из стран, ведущих активную борьбу с международным терроризмом, и не жалеет усилий в этой области.

В ходе беседы было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в области энергетики, фармацевтики, инвестирования, промышленности, в том числе совместного производства автомобилей, и в других сферах имеет хорошие перспективы, состоялся обмен мнениями о развитии наших связей.