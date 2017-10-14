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    ПОЛИТИКА


    Президент Болгарии Румен Радев ознакомился с Ичеришехер

    14.10.2017 [11:58]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    14 октября находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Болгария Румен Радев и его супруга Десислава Радева ознакомились с Ичеришехер.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, начальник Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекберов проинформировал высокого гостя о необычных архитектурных особенностях памятника Девичья башня.

    Было отмечено, что возведенная в VII–VI веках до нашей эры башня была восстановлена в XII веке. Исторический памятник цилиндрической формы высотой 28 метров и диаметром 16-16,5 метра состоит из основной башни и примыкающего к ней с южной стороны опорного строения. В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева по сохранению этого памятника мирового значения и сохранению его для будущих поколений в существующем виде в 2009-2013 года здесь была проведена работа по консервации.

    Большой интерес у Президента Болгарии вызвало знакомство с экспозицией на территории религиозно-архитектурного комплекса Сыратаглы.

    Во время прогулки высокий гость и делегация были проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, проведенных здесь ремонтных работах по благоустройству и реставрации. Отмечалось, что на территории Ичеришехер расположены уникальные исторические и архитектурные памятники, относящиеся к различным векам.

    Президент Румен Радев посмотрел образцы искусства в расположенном в «Малом каравансарае» Азербайджанском центре изобразительного и декоративно-прикладного искусства - «Инджесенет багы».

    Во время прогулки по улице Кичик Гала Президент и его супруга отведали хлеба, испеченного в тендире.

    Президент Болгарии Румен Радев побывал в мастерской известного художника Али Шамси, здесь ему была подарена картина.

    Во время прогулки гости ознакомились с одним из шедевров архитектуры Востока – историко-архитектурным памятником мирового значения «Комплекс Дворца Ширваншахов».

    Было сообщено, что строения этого исторического памятника, сооруженного в начале ХV века, расположены на самой высокой точке одного из холмов Ичеришехер. Он отчетливо виден со стороны Каспийского моря и холмов вокруг города. Комплекс продолжает сохранять свое историко-архитектурное значение и в наши дни.

    Глава государства Болгарии оставил запись в Книге почетных гостей Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

    Знакомство с Ичеришехер произвело на Президента Румена Радева и гостей приятное впечатление.

     

    AZERTAG.AZ :Президент Болгарии Румен Радев ознакомился с Ичеришехер
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