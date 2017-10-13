Президент Болгарии Румен Радев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

13 октября находящийся с официальный визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Болгария Румен Радев и его супруга Десислава Радева, прибыв в Аллею почетного захоронения, почтили память архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Республики Болгария Румен Радев возложил венок к могиле великого лидера Гейдара Алиева.

Затем Президент Румен Радев и его супруга Десислава Радева почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложили цветы на ее могилу.