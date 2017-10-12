Президент Болгарии Румен Радев прибыл с официальным визитом в Азербайджан
AzerTAg.az
12.10.2017 [19:42]
Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ
12 октября Президент Республики Болгария Румен Радев прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Республики Болгарии Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
12.10.2017 [19:33]
12.10.2017 [15:17]
12.10.2017 [14:33]
12.10.2017 [11:02]
МУЛЬТИМЕДИА
12.10.2017 [18:14]
12.10.2017 [16:22]
12.10.2017 [13:42]
12.10.2017 [20:07]
12.10.2017 [19:42]
12.10.2017 [19:33]
12.10.2017 [17:09]
12.10.2017 [15:09]
12.10.2017 [18:55]
12.10.2017 [18:41]
12.10.2017 [13:56]
12.10.2017 [17:21]
12.10.2017 [17:16]
12.10.2017 [15:50]
12.10.2017 [15:47]
11.10.2017 [22:31]
11.10.2017 [11:00]
10.10.2017 [14:40]
12.10.2017 [18:13]
12.10.2017 [16:20]
12.10.2017 [14:19]
12.10.2017 [18:48]
12.10.2017 [18:29]
12.10.2017 [15:21]
12.10.2017 [19:53]
12.10.2017 [19:50]
12.10.2017 [15:52]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание