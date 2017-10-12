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    ПОЛИТИКА


    Президент Болгарии Румен Радев прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    12.10.2017 [19:42]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    12 октября Президент Республики Болгария Румен Радев прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Республики Болгарии Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

    AZERTAG.AZ :Президент Болгарии Румен Радев прибыл с официальным визитом в Азербайджан
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