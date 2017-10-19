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    ПОЛИТИКА


    Президент Дональд Трамп и премьер-министр Алексис Ципрас отметили важность Трансадриатического трубопровода для Европы

    19.10.2017 [10:12]

    Вашингтон, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    На этой неделе в Вашингтоне с официальным визитом находился премьер-министр Греции Алексис Ципрас. По итогам двусторонней встречи лидеры Соединенных Штатов и Греции провели совместную пресс-конференцию в Белом доме.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе пресс-конференции были отмечены направления сотрудничества между двумя странами, включая военную сферу и экономику. Говоря о важности энергоносителей для Европы, президент Трамп сказал, что Соединенные Штаты высоко оценивают "вклад Греции в обеспечение энергетической безопасности Европы за счет поддержки Трансадриатического трубопровода, "интерконнектора Греция-Болгария" и комплексов сжиженного природного газа, которые способны обеспечить принятие и транспортировку различных источников энергии в Европу, в том числе из Соединенных Штатов".

    Отмечая наличие развитого судоходства и туриндстрии в Греции, которое содействует превращению его страны в транзитное государство, премьер-министр Ципрас, в свою очередь, подчеркнул факт завершения строительства Трансадриатического трубопровода и трубопровода EastMed.

    Трансадриатический газопровод является частью Южного газового коридора, берущего начало в Азербайджане и состоящего из Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийского газопровода.

    Юсиф Бабанлы

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Вашингтон

    AZERTAG.AZ :Президент Дональд Трамп и премьер-министр Алексис Ципрас отметили важность Трансадриатического трубопровода для Европы
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    Президент Дональд Трамп и премьер-министр Алексис Ципрас отметили важность Трансадриатического трубопровода для Европы