Президент Дональд Трамп и премьер-министр Алексис Ципрас отметили важность Трансадриатического трубопровода для Европы

Вашингтон, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

На этой неделе в Вашингтоне с официальным визитом находился премьер-министр Греции Алексис Ципрас. По итогам двусторонней встречи лидеры Соединенных Штатов и Греции провели совместную пресс-конференцию в Белом доме.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе пресс-конференции были отмечены направления сотрудничества между двумя странами, включая военную сферу и экономику. Говоря о важности энергоносителей для Европы, президент Трамп сказал, что Соединенные Штаты высоко оценивают "вклад Греции в обеспечение энергетической безопасности Европы за счет поддержки Трансадриатического трубопровода, "интерконнектора Греция-Болгария" и комплексов сжиженного природного газа, которые способны обеспечить принятие и транспортировку различных источников энергии в Европу, в том числе из Соединенных Штатов".

Отмечая наличие развитого судоходства и туриндстрии в Греции, которое содействует превращению его страны в транзитное государство, премьер-министр Ципрас, в свою очередь, подчеркнул факт завершения строительства Трансадриатического трубопровода и трубопровода EastMed.

Трансадриатический газопровод является частью Южного газового коридора, берущего начало в Азербайджане и состоящего из Южно-Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийского газопровода.

Юсиф Бабанлы

собкор АЗЕРТАДЖ

Вашингтон