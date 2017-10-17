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    Президент ФРГ отправится в Москву

    17.10.2017 [12:50]

    Берлин, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября прибудет в Москву, где встретится с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила канцелярия главы государства. В ходе визита Штайнмайер посетит в Москве Петропавловский собор, здание которого российское государство намерено вернуть Евангелическо-лютеранской церкви в России в связи с празднованием 500-летия Реформации.

    Будучи министром иностранных дел Германии, Штайнмайер совместно с Евангелической церковью Германии добивался передачи здания лютеранам. В Москве Президента будет сопровождать глава евангелической церкви епископ Хайнрих Бедфорд-Штром.

    Кроме того, Штайнмайер намерен встретиться с представителями правозащитной организации «Мемориал» и бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.

    В последний раз Президент ФРГ посещал Россию в 2010 году, тогда этот пост занимал Кристиан Вульф. Его преемник Йоахим Гаук не ездил в Москву.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Президент ФРГ отправится в Москву
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