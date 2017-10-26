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    Президент ФРГ за улучшение отношений с Москвой

    26.10.2017 [10:47]

    Берлин, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за восстановление доверия между Германией и Россией. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве Штайнмайер призвал активнее участвовать в урегулировании существующих конфликтов.

    "Я по-прежнему убежден, что мы должны как-то противодействовать усилившемуся в последние годы отчуждению между нашими странами", - указал Штайнмайер, добавив, что, как глава государства, он намерен вложить собственный вклад в дело улучшения двусторонних отношений. Со своей стороны Путин приветствовал первый за последние семь лет визит германского президента в Россию. "Я надеюсь, что ваш визит будет хорошим толчком в развитии двусторонних отношений, послужит укреплению межгосударственных связей", - сказал он.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Президент ФРГ за улучшение отношений с Москвой
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