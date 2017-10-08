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    ПОЛИТИКА


    Президент Грузии принял министров иностранных дел ГУАМ

    08.10.2017 [22:09]

    Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

    8 октября Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял министров иностранных дел стран ГУАМ.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече речь шла о 20-летнем юбилее ГУАМ и работе, проделанной Грузией в период председательства в этой организации. Президент Маргвелашвили сказал: «Следует предпринять такие решительные шаги в формате ГУАМ, чтобы отношения стратегического партнерства между нашими странами еще более укреплялись».

    По его словам, в рамках ГУАМ следует предпринять такие шаги, чтобы Грузия, Азербайджан, Украина и Молдова могли успешно решать проблемы, с которыми они сталкиваются.

    На встрече состоялся обмен мнениями о региональной безопасности, перспективах сотрудничества и взаимоотношений в промышленной сфере.

    На встрече также принял участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

    Хатаи Азизов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Тбилиси

    AZERTAG.AZ :Президент Грузии принял министров иностранных дел ГУАМ
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