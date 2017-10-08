Президент Грузии принял министров иностранных дел ГУАМ

Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

8 октября Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял министров иностранных дел стран ГУАМ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече речь шла о 20-летнем юбилее ГУАМ и работе, проделанной Грузией в период председательства в этой организации. Президент Маргвелашвили сказал: «Следует предпринять такие решительные шаги в формате ГУАМ, чтобы отношения стратегического партнерства между нашими странами еще более укреплялись».

По его словам, в рамках ГУАМ следует предпринять такие шаги, чтобы Грузия, Азербайджан, Украина и Молдова могли успешно решать проблемы, с которыми они сталкиваются.

На встрече состоялся обмен мнениями о региональной безопасности, перспективах сотрудничества и взаимоотношений в промышленной сфере.

На встрече также принял участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

Хатаи Азизов

собкор АЗЕРТАДЖ

Тбилиси