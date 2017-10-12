Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Как уже сообщал АЗЕРТАДЖ, 11 октября в городе Сочи Российской Федерации состоялось заседание Совета Глав государств СНГ в узком составе.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Президенты Азербайджана и России сделали совместное фото.

После совместного фото глав государств заседание начало работу.

Отметив, что повестка дня заседания достаточно насыщена, Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что здесь будут обсуждены пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ, состоится обмен мнениями по повышению эффективности сотрудничества. Президент России подчеркнул, что основное внимание традиционно будет уделено развитию связей в экономической, торговой и инвестиционной сферах, а также в гуманитарной сфере. Президент Владимир Путин подчеркнул наличие всех возможностей для запуска новых крупных взаимовыгодных деловых проектов, выразил уверенность в том, что встреча даст толчок расширению обмена опытом в области культуры, образования, науки, туризма.

Затем председатель-исполнительный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что повестка дня состоит из 16 вопросов. Представленные проекты документов прошли экспертную проработку, согласованы с представителями стран. Документы экономического плана были одобрены Экономическим советом СНГ.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании.

Выступление

Президента Азербайджана Ильхама Алиева

- Рад снова побывать в России, в Сочи. Хотел бы сначала сказать, что Азербайджан традиционно придает очень важное значение участию в работе СНГ, активный член организации и уверены в том, что у СНГ большое будущее. Эта площадка предоставляет нам возможность для регулярного обмена мнениями. Хотел бы в своем выступлении коснуться вопроса, в основном, гуманитарного характера.

Азербайджан играет важную роль в международном гуманитарном сотрудничестве. В нашей стране регулярно проводятся важные мероприятия международного параметра. Среди них хотел бы особо отметить традиционный Бакинский международный гуманитарный форум, который проводится под патронатом президентов России и Азербайджана и который стал уже традиционным, очень важным мероприятием, могу сказать, уникальным в своем роде, который в основном концентрируется на вопросах, связанных с гуманитарным сотрудничеством, вопросах, связанных с межконфессиональным диалогом, диалогом цивилизаций. Также регулярно в Азербайджане проводится Международной форум по межкультурному диалогу. Повестка дня этого форума примерно такая же, как Бакинского гуманитарного форума. Таким образом, ежегодно Азербайджан становится площадкой для дискуссий на эти темы. Думаю, что объединение усилий по акцентированию внимания на вопросы, связанные с мультикультурализмом, межконфессиональным диалогом, имеет особую актуальность. Так как в прошлом году в Баку прошел VII Глобальный форум ООН Альянса цивилизаций. Таким образом, наша страна уже зарекомендовала себя как один из мировых центров по обсуждению вопросов гуманитарного характера.

К этим же вопросам можно отвести и спортивные мероприятия, которые мы проводили и проводим. Особенно первые Европейские игры в 2015 году и IV Игры исламской солидарности в этом году. Совокупный состав участников был более 100 стран. Эти игры стали хорошим форматом также межкультурного, межконфессионального диалога. В одном городе в течение двух лет были проведены и Европейские игры, и Игры исламской солидарности, что еще раз подчеркивает нашу волю и вклад Азербайджана в дело диалога между культурами и религиями.

Вопросы, связанные с туризмом, приобретают особую важность особенно для стран, которые в какой-то степени сократили свои валютные поступления. Это страны, обладающие нефтегазовыми ресурсами. Туризм - это важная статья, я бы сказал, экспорта и здесь, на нашей площадке вопросы развития туризма, каких-то совместных туристических маршрутов также имеют очень важное значение.

И последняя тема, которую я бы хотел отметить, связана с вопросами укрепления безопасности. Мы рады, что Азербайджан и в этом направлении предоставляет возможность для снижения рисков. Особенно хотел бы отметить, что первая встреча начальников генеральных штабов армий России и США была проведена в Баку, и мы рады, что наша страна была выбрана для проведения этой встречи. Мы предоставили площадку. Но сам факт проведения в Азербайджане такой встречи, конечно, нас радует и также говорит о той роли, которую играет Азербайджан в деле снижения рисков. Также в Баку была проведена первая встреча начальника генерального штаба России и военного командования НАТО. В будущем мы также готовы вносить свой вклад в дело укрепления безопасности и снижения рисков.