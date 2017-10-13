Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ 13 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Болгария Румен Радев выступили с заявлениями для печати.

AZERTAG.AZ : Президент Ильхам Алиев и Президент Румен Радев выступили с заявлениями для печати

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