    • / ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Президент Ильхам Алиев и Президент Румен Радев выступили с заявлениями для печати

    13.10.2017 [11:50]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    13 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Болгария Румен Радев выступили с заявлениями для печати.

    AZERTAG.AZ :Президент Ильхам Алиев и Президент Румен Радев выступили с заявлениями для печати
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
    Другие новости раздела
    13.10.2017 [11:02]
    Встреча президентов Азербайджана и Болгарии в расширенном составе
    13.10.2017 [11:00]
    Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой с Президентом Руменом Радевым и первой леди Десиславой Радевой ОБНОВЛЕНО
    13.10.2017 [10:26]
    Состоялась церемония официальной встречи Президента Болгарии Румена Радева
    12.10.2017 [11:15]
    Президент Ильхам Алиев: В будущем мы также готовы вносить свой вклад в дело укрепления безопасности и снижения рисков
    Об этом Президент Азербайджана сказал в своем выступлении на заседании Совета Глав государств СНГ в узком составе в Сочи