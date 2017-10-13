Президент Ильхам Алиев и Президент Румен Радев выступили с заявлениями для печати ОБНОВЛЕНО -2 ВИДЕО

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

13 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Болгария Румен Радев выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала выступил с заявлением Президент Ильхам Алиев.

Заявление

Президента Азербайджана Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Уважаемый господин Президент, еще раз искренне приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан.

Я очень рад, что, приняв мое приглашение, Вы прибыли с официальным визитом в Азербайджан. Визит имеет очень большое значение, и уверен, что будут также прекрасные результаты.

Сегодня как в формате один на один, так и на встречах, состоявшихся с участием делегаций, мы широко обсудили различные аспекты болгаро-азербайджанских связей. Еще раз подтвердили, что Болгария и Азербайджан - дружественные, партнерские страны, и наше партнерство имеет очень большое значение. Два года назад мы подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве, и в действительности название этой Декларации само по себе является показателем. Болгария и Азербайджан - стратегические партнеры. Наши политические связи находятся на самом высоком уровне, и сегодня основная тема обсуждения базировалась на сотрудничестве в экономической, транспортной, энергетической, туристической сферах и других областях. В этой сфере могут быть большие перспективы. Естественно, что объем взаимного товарооборота не может нас удовлетворять. На сегодняшней встрече были даны указания, чтобы соответствующие органы представили конкретные предложения в связи с ростом товарооборота.

Наряду с этим, сегодня я проинформировал Президента о том, что в преддверии его визита было дано указание и компания АЗАЛ - Азербайджан Хава Йоллары организует прямые авиарейсы из Баку в Софию. Сейчас ведутся подготовительные работы. Уверен, что все переговоры завершатся успешно, и в скором времени из Баку в Софию и из Софии в Баку откроются авиарейсы. Я это также расцениваю как прекрасный результат визита.

Разумеется, сегодня мы провели обмен мнениями о сотрудничестве в области энергетики. Мы и в этой сфере стратегические партнеры. Болгария - член Южного газового коридора. Болгария всегда на высоком уровне была представлена на проведенных в Баку нескольких заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора, и реализация Южного газового коридора еще больше сблизит наши страны. Это - гигантский транснациональный проект. Объем финансового обеспечения Южного газового коридора равняется 40 миллиардам долларов, данный проект объединяет 7 стран. Из гигантского месторождения Азербайджана «Шахдениз» газ будет доставляться в страны Европы, страны региона, в том числе в Болгарию. Уверен, что азербайджанский газ сыграет свою роль в решении вопросов энергетической безопасности Болгарии.

Параллельно этому, сегодня мы в области энергетики, особенно в области газа провели обмен мнениями об очередных планах сотрудничества. Если азербайджанский газ через несколько лет будет доставляться на болгарский рынок, разумеется, откроются очень хорошие возможности и для дальнейшего сотрудничества.

Я проинформировал Президента о том, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию. Это тоже исторический проект, и я уверен, что Болгария также примет активное участие в этом проекте. Данный проект откроет новые возможности для всех стран, в том числе стран, расположенных вдоль железной дороги.

Конечно, мы поговорили также о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Эта сфера очень важна как для Болгарии, так и для Азербайджана. Связи между людьми, гуманитарное сотрудничество, сотрудничество в области образования, конечно же, еще более усилят прочную основу наших связей.

Словом, отмеченные мной вопросы уже наглядно демонстрируют, что наше сотрудничество многостороннее и очень успешное. Визит Президента еще раз подтверждает мои слова.

Господин Президент, еще раз приветствую Вас и выражаю Вам мои наилучшие пожелания.

Х Х Х

Затем с заявлением выступил Президент Румен Радев.

Заявление

Президента Болгарии Румена Радева

-Уважаемый господин Президент.

Дамы и господа.

Я доволен своим первым официальным визитом в Азербайджан. От своего имени и от имени делегации Болгарии хочу выразить глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за приглашение и предоставленную возможность посетить вашу прекрасную страну и провести сегодня содержательные, конструктивные переговоры.

Азербайджанская Республика и Республика Болгария - дружественные, партнерские страны на базе долговременных политических, культурных и духовных связей. Сегодня мы с Президентом Ильхамом Алиевым не только подтвердили интенсивный политический и экономический диалог, проводимый в течение многих лет, но и подчеркнули большое значение отношений между нашими странами для развития и укрепления сотрудничества. Мы действительно перешли к практическим шагам в реализации хорошей основы в рамках Совместной Декларации о партнерстве, подписанной два года назад, позволяющей осуществлять сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес, - энергетике, транспорте, товарообмене, культуре, образовании, туризме, - давайте не будем забывать о туризме. Действительно, есть необходимость в проведении нами конкретных шагов. Ведь существуют большие возможности для дальнейшего развития наших политических связей. Как отметил Президент Алиев, объем товарообмена между нашими странами не удовлетворяет нас. Мы можем достичь более лучших результатов. Хорошая новость заключается в том, что руководство Азербайджана уже с 1 января будущего года готово открыть первый рейс между Софией и Баку. Это совпадает с процессом перехода Болгарии к председательству в Европейском Союзе. Этим Болгария подтверждает свою поддержку Азербайджану. В связи с предстоящим подписанием всестороннего соглашения с Европейским Союзом Болгария поддерживает Восточное Партнерство Европейского Союза, усилия по превращению его в сильный, стабильный, перспективный регион, и политику Азербайджана в этой сфере, участие азербайджанского контингента во всех миссиях, а также в НАТО. Мы можем достичь еще более высоких результатов.

Болгария может внести вклад в развитие сельского хозяйства Азербайджана, применение новых технологий в сельском хозяйстве, особенно в перерабатывающей промышленности, организацию развития фармацевтического производства в Азербайджанской Республике. Благодаря возможностям высоких технологий в сфере энергетики, структуры Азербайджана и Болгарии готовы вместе работать в газификации бытового сектора, активно развивающегося в нашей стране, а также развитии сети топливозаправочных станций в Болгарии.

Энергетика – сфера, объединяющая нас на многие годы, и мы подтверждаем нашу поддержку реализации проекта «Южный газовый коридор». Решающую роль в реализации этого проекта играют развитие источников и маршрутов транспортировки азербайджанского газа, помощь для реальной его диверсификации в Южной и Центральной Европе. Мы подтверждаем взаимный интерес в развитии транспортных и газовых коридоров между Азией и Европой. Наши страны обладают стратегической позицией в регионе, и мы должны использовать все возможности, предоставляемые этой позицией.

В последние годы интенсивно развиваются наши связи в культурной, образовательной и научной сферах. Я выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву за реализацию Фондом Гейдара Алиева проекта по реставрации крепости Трапезица. Мы считаем, что это лишь начало плодотворного сотрудничества как в образовательной, так и культурной сферах.

Что касается сферы безопасности, конечно, я поддерживаю сотрудничество с соответствующими структурами Азербайджанской Республики. Я также хотел бы, чтобы в рамках сотрудничества в сфере образования ваши студенты получали образование в наших высших учебных заведениях. Болгария действительно является центром безопасности и стабильности не только на Балканском полуострове, но и в Черноморском регионе. Я надеюсь, что наши сегодняшние встречи представят большое значение для плодотворного сотрудничества во всех сферах во имя благополучия и безопасности наших народов. Благодарю, господин Президент.