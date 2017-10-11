Сочи, 11 октября, АЗЕРТАДЖ 11 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в город Сочи Российской Федерации для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Сочи главу нашего государства встретили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр города Сочи Анатолий Пахомов и другие официальные лица.

AZERTAG.AZ : Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в российский город Сочи ВИДЕО

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