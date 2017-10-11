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    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в российский город Сочи ВИДЕО

    11.10.2017 [11:50]

    Сочи, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    11 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в город Сочи Российской Федерации для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

    Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Сочи главу нашего государства встретили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр города Сочи Анатолий Пахомов и другие официальные лица.

    AZERTAG.AZ :Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в российский город Сочи ВИДЕО
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