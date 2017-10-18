Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ 18 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяном.

AZERTAG.AZ : Президент Ильхам Алиев принял делегацию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

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