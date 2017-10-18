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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Президент Ильхам Алиев принял делегацию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

    18.10.2017 [10:08]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    18 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяном.

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