Президент Ильхам Алиев принял делегацию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
AzerTAg.az
18.10.2017 [10:08]
Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ
18 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяном.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
18.10.2017 [10:41]
17.10.2017 [15:25]
13.10.2017 [21:20]
МУЛЬТИМЕДИА
18.10.2017 [10:49]
18.10.2017 [10:17]
17.10.2017 [19:24]
17.10.2017 [20:17]
17.10.2017 [15:05]
18.10.2017 [11:32]
18.10.2017 [10:44]
18.10.2017 [10:06]
17.10.2017 [19:32]
18.10.2017 [10:46]
17.10.2017 [16:47]
17.10.2017 [16:40]
17.10.2017 [22:49]
17.10.2017 [21:21]
17.10.2017 [18:52]
17.10.2017 [11:25]
16.10.2017 [15:51]
13.10.2017 [12:49]
13.10.2017 [11:48]
16.10.2017 [18:38]
16.10.2017 [18:32]
16.10.2017 [18:26]
16.10.2017 [15:58]
17.10.2017 [15:46]
17.10.2017 [15:04]
17.10.2017 [11:48]
16.10.2017 [18:51]
17.10.2017 [18:50]
17.10.2017 [18:46]
17.10.2017 [14:13]
16.10.2017 [21:31]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание