Президент Ильхам Алиев принял делегацию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
AzerTAg.az
Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ
18 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяном.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заян передал главе государства приветствия руководителей государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. «Мы высоко оцениваем уровень существующих связей и заинтересованы в их дальнейшем укреплении. Мы благодарны за Ваше руководство в развитии этих отношений», - сказал он.
С удовлетворением отметив, что они примут участие в бизнес-форуме Азербайджан-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заян подчеркнул значение этого мероприятия для расширения экономических связей между Азербайджаном и государствами-членами организации. Он отметил, что усиление сотрудничества с Азербайджаном необходимо с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности и экономического развития в регионе. Увеличение числа туристов, приезжающих в Вашу прекрасную страну из стран залива, вызывает удовлетворение, сказал гость.
Отметив успешное развитие связей между государствами-членами организации и Азербайджаном, наличие сильных политических отношений с этими государствами, Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение взаимных визитов высокого уровня с точки зрения расширения связей.
Сообщив, что в Азербайджане проводится большая работа для развития туризма, глава государства с удовлетворением отметил неуклонный рост туристов, приезжающих в нашу республику из зарубежных стран, в том числе из государств залива. Президент Ильхам Алиев сказал, что туристам в Азербайджане оказывают высокое гостеприимство, подчеркнул, что это вносит вклад в дело расширения связей между нашими странами и народами.
Отметив наличие также хороших возможностей для экономического сотрудничества, глава государства подчеркнул, что в нашей стране существует благоприятная среда для инвестирования. С этой точки зрения он отметил наличие хороших условий для вложения инвестиций в Азербайджан странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. С удовлетворением подчеркнув повышение конкурентоспособности экономики Азербайджана, Президент Ильхам Алиев сообщил, что в этом году Давосский Всемирный экономический форум удостоил нашу страну 35-го по конкурентоспособности экономики среди государств мира против 37-го места.
Отметив, что Азербайджан вносит вклад в дело исламской солидарности, недавно в нашей стране были проведены Игры исламской солидарности, глава государства, подчеркнул значение этих Игр с точки зрения укрепления связей между исламскими странами.
В ходе беседы была отмечена целесообразность расширения авиасообщения между государствами-членами и Азербайджаном.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия глав государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, просил передать и его приветствия руководителям государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
В заключение Президенту Ильхаму Алиеву был преподнесен памятный подарок.
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