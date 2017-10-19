Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем премьер-министра Украины ОБНОВЛЕНО
AzerTAg.az
19.10.2017 [09:59]
Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ
19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую первым заместителем премьер-министра Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивом.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Степан Кубив передал главе государства приветствия Президента Украины Петро Порошенко.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нынешнем положении и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в экономической и торговой сферах.
Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Украины Петро Порошенко, просил передать и его приветствия Президенту Украины.
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