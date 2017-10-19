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    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем премьер-министра Украины ОБНОВЛЕНО

    19.10.2017 [09:59]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую первым заместителем премьер-министра Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивом.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Степан Кубив передал главе государства приветствия Президента Украины Петро Порошенко.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нынешнем положении и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в экономической и торговой сферах.

    Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Украины Петро Порошенко, просил передать и его приветствия Президенту Украины.

    AZERTAG.AZ :Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем премьер-министра Украины ОБНОВЛЕНО
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