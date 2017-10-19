Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем премьер-министра Украины ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

19 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую первым заместителем премьер-министра Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Степан Кубив передал главе государства приветствия Президента Украины Петро Порошенко.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нынешнем положении и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в экономической и торговой сферах.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Украины Петро Порошенко, просил передать и его приветствия Президенту Украины.