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    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Польши ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

    18.10.2017 [10:41]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    18 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, с удовлетворением вспомнив свой визит в Польшу в этом году, подчеркнул, что визит прошел успешно и дал хорошие результаты. Глава государства отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества между нашими странами и достигнутых успехов в сферах политики, экономики, взаимной торговли, инвестирования, энергетики, транспорта, сказал, что Азербайджан проводит активную работу в этом направлении.

    Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность одинакового отношения к государствам-членам программы «Восточное партнерство».

    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский передал главе государства приветствия Президента Республики Польша Анджея Дуды. С удовлетворением вспомнив визит Президента Ильхама Алиева в Польшу, Витольд Ващиковский отметил, что этот визит имеет большое значение с точки зрения укрепления наших связей. Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что его страна намерена расширять и развивать связи с Азербайджаном. Коснувшись сотрудничества в рамках «Восточного партнерства», Витольд Ващиковский отметил, что это направление имеет особое значение во внешней политике Европейского Союза, который заинтересован в расширении связей.

    На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии процесса переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, было отмечено, что армянская сторона склонна к затягиванию переговорного процесса. Была подчеркнута важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, создании Южного газового коридора и транспортных коридоров.

    Глава государства поблагодарил за приветствия Президента Польши Анджея Дуды, попросил передать и его приветствия Президенту Польши.

     

    AZERTAG.AZ :Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Польши ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
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