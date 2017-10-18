Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Польши ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

18 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, с удовлетворением вспомнив свой визит в Польшу в этом году, подчеркнул, что визит прошел успешно и дал хорошие результаты. Глава государства отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества между нашими странами и достигнутых успехов в сферах политики, экономики, взаимной торговли, инвестирования, энергетики, транспорта, сказал, что Азербайджан проводит активную работу в этом направлении.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность одинакового отношения к государствам-членам программы «Восточное партнерство».

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский передал главе государства приветствия Президента Республики Польша Анджея Дуды. С удовлетворением вспомнив визит Президента Ильхама Алиева в Польшу, Витольд Ващиковский отметил, что этот визит имеет большое значение с точки зрения укрепления наших связей. Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что его страна намерена расширять и развивать связи с Азербайджаном. Коснувшись сотрудничества в рамках «Восточного партнерства», Витольд Ващиковский отметил, что это направление имеет особое значение во внешней политике Европейского Союза, который заинтересован в расширении связей.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии процесса переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, было отмечено, что армянская сторона склонна к затягиванию переговорного процесса. Была подчеркнута важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, создании Южного газового коридора и транспортных коридоров.

Глава государства поблагодарил за приветствия Президента Польши Анджея Дуды, попросил передать и его приветствия Президенту Польши.