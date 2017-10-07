Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти, сопредседателя от России Игоря Попова, нового сопредседателя от США Эндрю Шефера и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены состояние и перспективы переговоров, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, состоялась беседа о предстоящей встрече высокого уровня.

Затем Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефера.

Пожелав Эндрю Шеферу успехов в его деятельности, глава государства отметил, что предыдущие сопредседатели от США совместно с другими сопредседателями не жалели усилий для урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, с сожалением подчеркнул, что до сих пор не достигнуто решения конфликта, сказал, что причина этого в том, что Армения пытается сохранить статус-кво неизменным, не покидает наши оккупированные земли и игнорирует соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Отметив, что в настоящее время процесс переговоров восстановился, Президент Ильхам Алиев сказал, что ведется конструктивная работа по поиску справедливого решения на основе норм международного права, подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании этого конфликта.

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефер передал главе государства приветствия Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и руководства Государственного департамента. Эндрю Шефер подчеркнул, что как отметил Президент Ильхам Алиев, статус-кво неприемлем и поэтому они приложат усилия в процессе по урегулированию конфликта мирным путем на основе норм международного права.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и руководства Государственного департамента, просил передать и его приветствия Президенту Соединенных Штатов Америки и руководству Государственного департамента.