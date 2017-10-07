    • / ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

    07.10.2017 [10:45]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти, сопредседателя от России Игоря Попова, нового сопредседателя от США Эндрю Шефера и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены состояние и перспективы переговоров, связанных с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, состоялась беседа о предстоящей встрече высокого уровня.

    Затем Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефера.

    Пожелав Эндрю Шеферу успехов в его деятельности, глава государства отметил, что предыдущие сопредседатели от США совместно с другими сопредседателями не жалели усилий для урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, с сожалением подчеркнул, что до сих пор не достигнуто решения конфликта, сказал, что причина этого в том, что Армения пытается сохранить статус-кво неизменным, не покидает наши оккупированные земли и игнорирует соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Отметив, что в настоящее время процесс переговоров восстановился, Президент Ильхам Алиев сказал, что ведется конструктивная работа по поиску справедливого решения на основе норм международного права, подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании этого конфликта.

    Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефер передал главе государства приветствия Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и руководства Государственного департамента. Эндрю Шефер подчеркнул, что как отметил Президент Ильхам Алиев, статус-кво неприемлем и поэтому они приложат усилия в процессе по урегулированию конфликта мирным путем на основе норм международного права.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и руководства Государственного департамента, просил передать и его приветствия Президенту Соединенных Штатов Америки и руководству Государственного департамента.

    AZERTAG.AZ :Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
    Новости по теме
    В Гобустане после капитального ремонта сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Текле- Сюндю- Хилмилли ВИДЕО
    02.10.2017 [11:22]
    В Гобустане после капитального ремонта сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Текле- Сюндю- Хилмилли ВИДЕО
    Президент Ильхам Алиев прибыл в Гобустанский район ВИДЕО
    02.10.2017 [10:00]
    Президент Ильхам Алиев прибыл в Гобустанский район ВИДЕО
    Президент Ильхам Алиев принял вице-президента и главного координатора Центристского демократического интернационала ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
    28.09.2017 [11:38]
    Президент Ильхам Алиев принял вице-президента и главного координатора Центристского демократического интернационала ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
    Президент Ильхам Алиев принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
    26.09.2017 [12:32]
    Президент Ильхам Алиев принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
    ВИДЕО
    Другие новости раздела
    07.10.2017 [14:05]
    Сообщение пресс-службы Президента
    07.10.2017 [01:32]
    В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Модернизм и мода», состоящая из коллекции Фонда Александра Васильева
    Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия
    05.10.2017 [20:15]
    В трех новых зданиях, построенных в городке, заложенном для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр, состоялась церемония предоставления квартир
    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии ОБНОВЛЕНО
    05.10.2017 [19:30]
    Первый вице-президент Азербайджана ознакомилась в Рамана с условиями, созданными в новом здании средней школы села Ханлыг Губадлинского района
    Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ ОБНОВЛЕНО ВИДЕО