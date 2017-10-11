Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Сочи ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

Сочи, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

11 октября в городе Сочи Российской Федерации состоялось заседание Глав государств СНГ в узком составе.

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании.

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Президенты Азербайджана и России сделали совместное фото.

После совместного фото глав государств заседание начало работу.

Отметив, что повестка дня заседания достаточно насыщена, Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что здесь будут обсуждены пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ, состоится обмен мнениями по повышению эффективности сотрудничества. Президент России подчеркнул, что основное внимание традиционно будет уделено развитию связей в экономической, торговой и инвестиционной сферах, а также в гуманитарной сфере. Президент Владимир Путин подчеркнул наличие всех возможностей для запуска новых крупных взаимовыгодных деловых проектов, выразил уверенность в том, что встреча даст толчок расширению обмена опытом в области культуры, образования, науки, туризма.

Затем председатель-исполнительный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что повестка дня состоит из 16 вопросов. Представленные проекты документов прошли экспертную проработку, согласованы с представителями стран. Документы экономического плана были одобрены Экономическим советом СНГ.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании.