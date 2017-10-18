    • / ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ

    18.10.2017 [19:26]

    Баку, 18 oктября, AЗЕРТАДЖ

    18 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников проходящего в Баку 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ.

    AZERTAG.AZ :Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
    Новости по теме
    В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
    16.10.2017 [14:45]
    В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
    Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии прощания со всемирно известным азербайджанским ученым Лютфи Заде  ОБНОВЛЕНО 2 ВИДЕО
    29.09.2017 [12:16]
    Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии прощания со всемирно известным азербайджанским ученым Лютфи Заде  ОБНОВЛЕНО 2 ВИДЕО
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в приеме, устроенном от имени Президента США Дональда Трампа и его супруги
    20.09.2017 [03:15]
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в приеме, устроенном от имени Президента США Дональда Трампа и его супруги
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Польшу ВИДЕО
    26.06.2017 [21:08]
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Польшу ВИДЕО
    Другие новости раздела
    18.10.2017 [10:41]
    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Польши ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
    18.10.2017 [10:08]
    Президент Ильхам Алиев принял делегацию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
    17.10.2017 [15:25]
    Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
    16.10.2017 [14:45]
    В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
    Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ