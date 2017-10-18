Баку, 18 oктября, AЗЕРТАДЖ 18 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников проходящего в Баку 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ.

AZERTAG.AZ : Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ

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