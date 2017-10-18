Президент Ильхам Алиев принял участников 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ ОБНОВЛЕНО

Баку, 18 oктября, AЗЕРТАДЖ

18 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участников проходящего в Баку 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками СНГ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, приветствуя участников встречи, Президент Ильхам АЛИЕВ сказал:

-Добро пожаловать, рад вас приветствовать в Азербайджане. Рад, что в нашей стране проходит заседание руководителей погранслужб стран СНГ. Не первый раз Азербайджан уже принимает подобное мероприятие. Мы с вами встречались, может быть, не совсем в таком составе, но многие из вас уже были в нашей стране. Это очень хорошее мероприятие. Это укрепляет сотрудничество не только между руководителями погранслужб, но и между нашими странами.

Недавно в Сочи был проведен очередной саммит СНГ. Азербайджан активно участвовал в этом мероприятии, и, в целом, на пространстве СНГ мы активно участвуем во многих важных делах. Конечно же, вопросы укрепления безопасности, укрепления охраны границ для всех наших стран представляют большую важность, это основа безопасности наших стран и народов. И от успешной деятельности служб, которыми вы руководите, во многом зависит и нормальная, спокойная жизнь наших граждан. Поэтому, безусловно, от сотрудничества, обмена информацией, взаимодействия между вами во многом зависит спокойное, нормальное, стабильное развитие наших стран.

В Азербайджане уделяется большое внимание развитию инфраструктуры погранслужбы, в целом, развитию погранслужбы, многое сделано за последние годы в плане укрепления границ, обеспечения современным оборудованием. Эта сфера, конечно же, является одной важных сфер в деле укрепления безопасности.

Риски, к сожалению, растут и в тех регионах, где расположены наши страны, в целом, в мире. Поэтому, конечно же, координация усилий, обмен информацией и совместная борьба против опасных проявлений - это гарантия нашей безопасности. В Азербайджане ситуация стабильная, страна успешно развивается, внутренних рисков и потенциальных угроз не существует. Поэтому, конечно же, мы должны делать все для того, чтобы через нашу границу не проникали опасные элементы, и в координации с соседями, конечно же, и со странами СНГ мы обеспечиваем это.

Конечно, в сегодняшней повестке дня вопросы борьбы с международным терроризмом занимают главенствующее место. Практически на всех международных саммитах эта темы сегодня наиболее актуальная - борьба с экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком. Все это современные угрозы и вызовы, на которые наши страны, естественно, должны адекватно отвечать. Я рад, что на пространстве СНГ, в целом, ситуация достаточно стабильная. Особенно в сегодняшнем мире, когда во многих регионах происходят очень тревожные процессы – дестабилизация, внутренние конфликты, войны, кровавые столкновения. Поэтому, конечно же, мы должны и дальше укреплять безопасность наших стран и способствовать тому, чтобы сотрудничество между нашими странами, в том числе в сфере, которую вы возглавляете, еще больше укреплялось.

Я уверен, что Совет командующих будет проведен на высоком уровне, и вопросы, которые будут обсуждаться, будут вести к дальнейшему укреплению безопасности наших стран, укреплению охраны границ. Мы все заинтересованы в том, чтобы наши границы были надежно защищены от тех, кто хочет нам навредить, но одновременно были открыты для друзей, для туристов, для бизнесменов, для тех, кто хочет просто приехать, ознакомиться с нашими странами. Баланс такой найти не просто. Мы в Азербайджане к этому стремимся, и либерализация визового режима со многими странами, которую мы осуществили, и достаточно свободный доступ иностранных граждан из многих стран в Азербайджан привели, конечно, к ощутимому росту туризма, который в этом году вырос более чем на 20 процентов, а в прошлом даже на 25. Одновременно с этим надежное обеспечение безопасности также говорит о том, что баланс может быть найден. Мы к этому стремимся.

Безусловно, без координации работы с соседями, со странами-членами СНГ, нашими давними друзьями будет добиться этого трудно каждой стране. Так что мы придаем очень большое значение сотрудничеству в рамках СНГ именно в этой сфере, и думаю, что сегодня у вас будет еще встреча и завтра, руководство нашей погранслужбы проинформирует коллег о том, что сделано, и вы проведете также обмен мнениями и обмен опытом.

Еще раз вас приветствую, желаю вам успешной работы.

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Затем выступил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации – руководитель Пограничной службы ФСБ России, председатель Совета командующих погранвойсками СНГ Владимир КУЛИШОВ:

-Глубокоуважаемый господин Президент, прежде всего от имени членов Совета командующих пограничными войсками СНГ хотел бы поздравить Вас лично и весь азербайджанской народ с государственным праздником – Днем независимости и поблагодарить Вас за предоставленную возможность провести очередное заседание Совета на территории столицы гостеприимного Азербайджана.

Я кратко хотел бы доложить о наших планах. В работе 78-го заседания Совета командующих принимают участие делегации 8 государств, Исполнительного комитета, Антитеррористического центра СНГ. Мы обсудим состояние оперативной обстановки на внешних границах государств Содружества, постараемся определиться четко с прогнозами ее развития на ближайшую перспективу. Также на этом заседании мы подведем итоги работы Совета в 2017 году и спланируем деятельность Совета на 2018 год. Также планируем заслушать ряд вопросов, связанных с выполнением 6 общегосударственных программ по борьбе с трансграничной преступностью и укреплением пограничной безопасности.

Традиционно на наших заседаниях мы рассматриваем вопросы укрепления нашего ветеранского движения и целый ряд вопросов. Но хотел бы подчеркнуть, что все они носят сугубо прикладной характер и способствуют, как Вы подчеркивали, обеспечению безопасности наших граждан, предотвращению и пресечению каналов перемещения лиц, причастных к международным террористическим организациям, наркотрафику, незаконной миграции, всего, что отражается на безопасности наших граждан и стран.

В ходе практической части мы с удовольствием ознакомимся с теми новыми наработками, которые имеются сегодня в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики. Я хотел бы подчеркнуть, что во время наших заседаний помимо многостороннего формата, мы также большое внимание уделяем двусторонним отношениям. И сегодня, - я знаю мнение коллег, и выражаю свое личное мнение, - мы поддерживаем очень доверительные, что обязательно для деятельности на границе, отношения с Государственной пограничной службой Азербайджана.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, этот год для Совета командующих является юбилейным. 6 июля 2017 года исполнилось 25 лет создания этого Совета. И я хотел бы выразить Вам глубочайшую признательность от всех нас за Ваш вклад в укрепление пограничной безопасности, поддержку Совета командующих и вручить наши памятные подарки.

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Владимир Кулишов вручил главе государства памятную медаль, посвященную 25-летию создания Совета командующих пограничными войсками СНГ, и подарки.

В заключение была сделана фотография на память.