Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ 17 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в нашей стране Николаоса Канеллоса.

AZERTAG.AZ : Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане

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