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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане

    17.10.2017 [15:25]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ 

    17 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в нашей стране Николаоса Канеллоса.

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