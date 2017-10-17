Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ 17 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в нашей стране Николаоса Канеллоса. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол Николаос Канеллос обошел строй почетного караула. Николаос Канеллос вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву. Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о различных аспектах греко-азербайджанских связей, были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством в области энергетики и ростом товарооборота.

AZERTAG.AZ : Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

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