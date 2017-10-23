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    ПОЛИТИКА


    Президент Панафриканского парламента ознакомился с Центром Гейдара Алиева

    23.10.2017 [22:05]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    23 октября находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с президентом Панафриканского парламента Роджером Нкодо Дангом посетила Центр Гейдара Алиева.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент Панафриканского парламента был проинформирован о деятельности Центра, ставшего символом современного Баку. Было сообщено, что деятельность Центра направлена на исследование и пропаганду наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, популяризацию истории и культуры, национально-духовных ценностей Азербайджана на международной арене, образцов мировой культуры - в нашей стране.

    Было отмечено, что материалы, собранные в находящемся в Центре Музее Гейдара Алиева, доводятся до посетителей в интерактивной форме. Интересные факты о жизненном пути общенационального лидера представляются с помощью фото- и видеоматериалов. В демонстрации экспонатов по каждой теме используется звуковое сопровождение на азербайджанском и английском языках. В Центре действуют выставки по различным темам.

    Гости также ознакомились в Центре с выставкой «Жемчужины Азербайджана». Было отмечено, что в экспозиции, отражающей историю и культуру Азербайджана, представлены редкие экспонаты, касающиеся неисчерпаемых природных богатств, многовековой истории, культурного наследия нашей страны. Большой интерес вызывают уникальные образцы азербайджанских ковров, относящихся к различным школам ковроткачества, медные изделия, старинные музыкальные инструменты. На выставке вниманию гостей были представлены национальные костюмы, древние монеты, священные книги, относящиеся к различным религиям, сосуществующим в Азербайджане, известном своей толерантностью.

    В Центре делегация ознакомилась с «Выставкой классических автомобилей». Было сообщено, что на выставке демонстрируются автомобили, произведенные в Германии, США, Италии, Франции, Великобритании и бывшем СССР начиная с конца XIX века.

    Президент Панафриканского парламента оставил запись в книге почетных гостей Центра.

    AZERTAG.AZ :Президент Панафриканского парламента ознакомился с Центром Гейдара Алиева
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