Президент Панафриканского парламента ознакомился с Центром Гейдара Алиева

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

23 октября находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с президентом Панафриканского парламента Роджером Нкодо Дангом посетила Центр Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент Панафриканского парламента был проинформирован о деятельности Центра, ставшего символом современного Баку. Было сообщено, что деятельность Центра направлена на исследование и пропаганду наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, популяризацию истории и культуры, национально-духовных ценностей Азербайджана на международной арене, образцов мировой культуры - в нашей стране.

Было отмечено, что материалы, собранные в находящемся в Центре Музее Гейдара Алиева, доводятся до посетителей в интерактивной форме. Интересные факты о жизненном пути общенационального лидера представляются с помощью фото- и видеоматериалов. В демонстрации экспонатов по каждой теме используется звуковое сопровождение на азербайджанском и английском языках. В Центре действуют выставки по различным темам.

Гости также ознакомились в Центре с выставкой «Жемчужины Азербайджана». Было отмечено, что в экспозиции, отражающей историю и культуру Азербайджана, представлены редкие экспонаты, касающиеся неисчерпаемых природных богатств, многовековой истории, культурного наследия нашей страны. Большой интерес вызывают уникальные образцы азербайджанских ковров, относящихся к различным школам ковроткачества, медные изделия, старинные музыкальные инструменты. На выставке вниманию гостей были представлены национальные костюмы, древние монеты, священные книги, относящиеся к различным религиям, сосуществующим в Азербайджане, известном своей толерантностью.

В Центре делегация ознакомилась с «Выставкой классических автомобилей». Было сообщено, что на выставке демонстрируются автомобили, произведенные в Германии, США, Италии, Франции, Великобритании и бывшем СССР начиная с конца XIX века.

Президент Панафриканского парламента оставил запись в книге почетных гостей Центра.