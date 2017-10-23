Президент Панафриканского парламента посетил Университет АДА

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

23 октября делегация во главе с президентом Панафриканского парламента Роджером Нкодо Дангом ознакомилась с Университетом АДА.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале делегация обошла учебный комплекс университета.

Проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде рассказал об истории этого высшего учебного заведения. Он отметил, что целью университета является подготовка глобальных лидеров по дипломатии, общественным отношениям, бизнесу, информационным технологиям и системной инженерии. Проректор также подробно проинформировал гостей о факультетах университета, специальностях и программах, в том числе предлагаемой для иностранных студентов стипендиальной программе. Подчеркнув, что АДА сотрудничает со многими престижными университетами мира, проректор отметил, что при этом высшем учебном заведении функционируют институты Общественных и международных отношений, Бизнеса, Информационных технологий и инженерии, Управления образованием. В настоящее время в университете обучается около 5 тысяч студентов.

Встретившись со студентами, гости высоко оценили учебный процесс в Университете АДА, пожелали им успехов. Президент Панафриканского парламента Роджер Нкодо Данг выразил уверенность в том, что молодое поколение внесет вклад в развитие связей между Азербайджаном и африканскими государствами.

Проректор также познакомил делегацию с обучающимися в университете студентами из Гамбии и Алжира. В университете учатся десять студентов из шести стран Африканского континента – Нигерии, Эфиопии, Замбии, Гамбии, Судана и Сомали. В целом, в Университете АДА обучается более 100 иностранных студентов из 46 стран мира.

Ф.Исмаилзаде подчеркнул, что в будущем Университет АДА намерен расширять связи с вузами других стран.

Делегация Панафриканского парламента ознакомилась также с учебными комплексами и библиотекой Университета АДА.