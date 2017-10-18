Президент Польши поддержал стремления Турции присоединиться к ЕС
AzerTAg.az
18.10.2017 [13:17]
Варшава, 18 октября, АЗЕРТАДЖ
Президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайибом Эрдоганом в Варшаве заявил, что поддерживает вступление Турции в Европейский союз.
Президент Польши отметил, что Турция уже много лет стремится присоединиться к Европейскому сообществу.
«Я надеюсь, что Турция и Европейский союз будут продолжать стремиться двигаться в одном направлении и что конечным эффектом этого общего стремления станет членство Турции в ЕС. Турция уже давно ходатайствует об этом членстве. Формально ее стремления в этом направлении начались еще в 1963 году», - сказал Анджей Дуда.
Нигяр Джафарли
собкор АЗЕРТАДЖ
Варшава
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