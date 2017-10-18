Президент Польши поддержал стремления Турции присоединиться к ЕС

Варшава, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайибом Эрдоганом в Варшаве заявил, что поддерживает вступление Турции в Европейский союз.

Президент Польши отметил, что Турция уже много лет стремится присоединиться к Европейскому сообществу.

«Я надеюсь, что Турция и Европейский союз будут продолжать стремиться двигаться в одном направлении и что конечным эффектом этого общего стремления станет членство Турции в ЕС. Турция уже давно ходатайствует об этом членстве. Формально ее стремления в этом направлении начались еще в 1963 году», - сказал Анджей Дуда.

Нигяр Джафарли

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Варшава