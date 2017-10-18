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    Президент Польши поддержал стремления Турции присоединиться к ЕС

    18.10.2017 [13:17]

    Варшава, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    Президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайибом Эрдоганом в Варшаве заявил, что поддерживает вступление Турции в Европейский союз.

    Президент Польши отметил, что Турция уже много лет стремится присоединиться к Европейскому сообществу.

    «Я надеюсь, что Турция и Европейский союз будут продолжать стремиться двигаться в одном направлении и что конечным эффектом этого общего стремления станет членство Турции в ЕС. Турция уже давно ходатайствует об этом членстве. Формально ее стремления в этом направлении начались еще в 1963 году», - сказал Анджей Дуда.

    Нигяр Джафарли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Варшава

    AZERTAG.AZ :Президент Польши поддержал стремления Турции присоединиться к ЕС
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