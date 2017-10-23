Президент Польши подписал закон об увеличении оборонных расходов до 2,5 процента ВВП к 2030 году

Варшава, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал новый закон о модернизации и финансировании вооруженных сил, который предусматривает повышение расходов на нужды армии до 2,1 процента ВВП в 2020 году и до 2,5 процента ВВП к 2030 году.

Согласно планам, увеличение оборонного бюджета должно позволить реорганизовать структуру и систему управления вооруженными силами, ускорить их модернизацию. Как ожидается, новое законодательство повлечет за собой рост трат на оборону на 117,2 миллиарда злотых (32 миллиарда долларов) в течение 10 лет.

Новый закон предусматривает, что численность польских вооруженных сил возрастет до 200 тысяч солдат, 150 тысяч из них будут служить в профессиональной армии, а еще 50 тысяч - в создаваемых в стране Войсках территориальной обороны - аналоге Национальной гвардии.

Нигяр Джафарли

собкор АЗЕРТАДЖ

Варшава