Президент Турции посещает Польшу

Варшава, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган сегодня посетит Польшу с однодневным официальным визитом, в ходе которого он встретится с Президентом Анджеем Дудой и премьером Беатой Шидло.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вопросы двусторонних отношений, в том числе укрепление экономических связей, а также сотрудничество в НАТО будут лейтмотивом переговоров в Варшаве президентов Польши и Турции Анджея Дуды и Реджепа Тайиба Эрдогана.

Как заявил глава кабинета президента Польши министр Кшиштоф Щерский, в ходе встречи глав государств будут затронуты вопросы отношений Анкары и Евросоюза, в частности, миграционный кризис, а также проблемы европейской и мировой безопасности.

Министр Кшиштоф Щерский подчеркнул, что Турция является важным партнером Польши по НАТО, а также играет важную роль в обеспечении безопасности на восточных и южных рубежах альянса. Он добавил, что Турция играет важную роль в урегулировании конфликтов в Сирии и на Ближнем Востоке. Во время визита в Варшаву Президент Турции также встретится с премьер-министром Беатой Шидло и спикером Сейма Мареком Кухциньским.

Нигяр Джафарли

собкор АЗЕРТАДЖ

Варшава