Президент Венесуэлы предлагает саммит ОПЕК+ для обсуждения формулы цены нефти

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предлагает провести новый саммит ОПЕК+ для обсуждения формулы цены нефти.

«Я прошу о саммите глав государств и правительств ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств очень скоро, в конце этого года или в начале 2018 года, чтобы обсудить и принять решение по новой формуле определения цены нефти», — завил Мадуро, выступая в эфире государственного телевидения страны.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе Азербайджан — на 35 тысяч баррелей в сутки и выполняет взятое обязательство. 25 мая 2017 года в рамках 172 заседания Совета министров ОПЕК страны-члены организации и не входящие в картель достигли договоренности о продлении срока сокращения добычи нефти до конца первого квартала 2018 года.