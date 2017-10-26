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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Президенту Туркменистана Его превосходительству господину Гурбангулы Бердымухамедову

    26.10.2017 [18:23]

    Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.

    Азербайджан и Туркменистан связывают исторически сформировавшиеся отношения дружбы и добрососедства. Убежден, что межгосударственные отношения и взаимовыгодное сотрудничество, построенные на столь прочной основе, и впредь будут служить интересам наших народов.

    В этом знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Туркменистана – постоянного благополучия и прогресса.

    С уважением,

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    город Баку, 24 сентября 2017 года.

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