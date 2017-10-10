При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева прошел II Международный симпозиум по скульптуре «Песня камня»

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

10 октября в бакинском поселке Гала состоялся II Международный симпозиум по скульптуре «Песня камня», организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», галереи искусств “Q Gallery”.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в симпозиуме принимает участие 20 скульпторов из Азербайджана, Турции, России, Украины, Новой Зеландии, Ирана, Туниса, Иордании, Испании, Сербии, Великобритании и Китая.

В ходе симпозиума его участники в поселке Гала, под открытым небом создавали из естественных камней произведения на различную тематику.

В церемонии презентации произведений приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, деятели культуры и искусств.

Участники симпозиума поделились своими впечатлениями с нашим корреспондентом. Британский скульптор Али Джаббар сказал, что очень рад участвовать в этом симпозиуме. «Я во второй раз приезжаю в Азербайджан. За время пребывания посетил достопримечательности Баку. На симпозиуме скульпторы из различных стран, постарались создать произведения искусства. Очень рад, что представил зрителям свою работу. В Азербайджане много профессиональных скульпторов. Мы проводим с ними плодотворный обмен опытом. Выражаю признательность Фонду Гейдара Алиева и другим организаторам за созданную для нас эту возможность», - сказал Али Джаббар.

Отметив, что принимает участие в столь грандиозных симпозиумах, проходящих в большинстве стран мира, турецкий скульптор Насрин Караджан отметила, что это ее первый визит в Баку. Она сказала: «В Азербайджане я прежде всего стала свидетельницей творческой атмосферы. Условия, созданные для нас здесь, прекрасны. Подготовленная мною для симпозиума работа под названием «Дом» как бы разъясняет, что Азербайджан также является нашим домом. Мы, скульпторы, в каждой стране выступаем своими разнообразными произведениями. Мы выражаем признательность руководству и сотрудникам Фонда Гейдара Алиева за созданные нам условия, а также всем, кто вложил труд в это дело».

Азербайджанский скульптор Сулейман Рустамов сказал: «На симпозиуме, наряду с произведениями скульпторов многих зарубежных стран, отведено место и нашим работам. Моя работа называется «Небесная рыба». В формате моего произведения говорится о межвременной прогулке одной рыбы. Высоко оцениваю проведение подобного симпозиума в нашей стране. Здесь собрались представители одного вида искусства. Они создают благоприятную почву для взаимного сотрудничества и творческого обмена. Это также означает поддержку, оказанную азербайджанским скульпторам. Разумеется, такие симпозиумы будут проведены в нашей стране еще не раз».

На мероприятии было отмечено, что Азербайджан является членом Альянса Международного симпозиума скульпторы.

Напомним, что впервые Международный симпозиум скульптуры «Песня камня» был проведен в 2016 году. В мероприятии приняли участие 14 скульпторов из 10 стран. Произведения, созданные в рамках симпозиума, в настоящее время экспонируются в парк-комплексе «Севирем», который расположен в Хатаинском районе Баку.