При поддержке Операционной компании Baku City Circuit состоялся тренинг для профессиональных фотографов
AzerTAg.az
Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ
Сегодня при поддержке Операционной компании Baku City Circuit (BCC) состоялся тренинг для профессиональных фотографов. Тренинг был организован в рамках конкурса «Национальная мобильная фотография», который впервые пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, победитель международного конкурса «Red Bull Illume» Денис Клеро встретился с более 20 местными профессиональными фотографами, и рассказал о своем опыте в освещении спортивных мероприятий, а также поделился практическими навыками эффективного использования современной фотоаппаратуры, умении работать с атлетами в различных стилях фотографии.
Обладающий международным опытом в освещении экстремальных видов спорта, Деним Клеро отметил интерес местных фотографов: «Это мой перый такого рода мастер-класс в Баку. Было приятно работать с профессиональной аудиторией и видеть ее интерес к методам фотографирования.
В мире появляются новые экстремальные виды спорта и фотограф, работающий в этой области, должен работать над собой, совершенствовать свои навыки и пробовать различные методы, чтобы получить уникальный кадр. Думаю, тренинг получился интересным».
Глава департамента маркетинга и коммуникаций BCC Нигяр Арпадараи сказала о важности, которую компания уделяет профессиональному развитию местных СМИ: “27-29 апреля 2018 года Баку в третий раз будет принимать гоночный уикэнд Формулы 1 и с каждым годом BCC прилагает усилия и проводит мероприятия для местных СМИ по обеспечению качества в освещении чемпионата мира. С этого года мы намерены еще более тесно работать с представителями СМИ, включая журналитов и фотографов.
Надеюсь, сегодняшний тренинг обогат знания и усовершенствует навыки местных фотографов, и во время предстоящего гоночного уикэнда мы станем свидетелями интересных фотографий, которые смогут передать не только напряжение и драйв на трассе, но и восторг зрителей от встречи со своими фаворитами».
Надо отметить, что в рамках конкурса «Национальная мобильная фотография» также состоится тренинг по эффективному фотографированию с помощью смартфона. Победителя конкурса, который завершится в декабре 2017 года, компания Baku City Circuit вручит билеты на 2018 Гран при Азербайджана Формулы 1.
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