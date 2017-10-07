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    Прием витаминов беременными снижает аутизм у детей

    07.10.2017 [12:49]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Американские специалисты говорят, что беременные женщины, которые пьют витамины, на 30 процентов снижают развитие у своего будущего ребенка аутизма.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт “vistanews.ru”, в исследовании принимали участие 270 женщин и их дети. Ученые провели исследование и пришли к выводу, что женщины, которые во время беременности употребляли витамины, снизили развитие аутизма с отсталостью в умственном развитии ребенка. Их результаты составили 0,26 процента. До этого эксперты говорили, что у женщин в положении, у которых есть недостаток витамина D, в будущем может возникнуть проблема с их ребенком. Через некоторое время у ребенка доктора могут диагностировать аутизм, так как будут проявляться его признаки.

    Специалисты говорят, что для развития аутизма нужно много различных факторов. Однако самую главную роль в этой болезни играет генетическая наследственность.

    AZERTAG.AZ :Прием витаминов беременными снижает аутизм у детей
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