Прием витаминов беременными снижает аутизм у детей

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Американские специалисты говорят, что беременные женщины, которые пьют витамины, на 30 процентов снижают развитие у своего будущего ребенка аутизма.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт “vistanews.ru”, в исследовании принимали участие 270 женщин и их дети. Ученые провели исследование и пришли к выводу, что женщины, которые во время беременности употребляли витамины, снизили развитие аутизма с отсталостью в умственном развитии ребенка. Их результаты составили 0,26 процента. До этого эксперты говорили, что у женщин в положении, у которых есть недостаток витамина D, в будущем может возникнуть проблема с их ребенком. Через некоторое время у ребенка доктора могут диагностировать аутизм, так как будут проявляться его признаки.

Специалисты говорят, что для развития аутизма нужно много различных факторов. Однако самую главную роль в этой болезни играет генетическая наследственность.