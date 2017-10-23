Прививки от гриппа снижают иммунитет

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Американские ученые задались целью выяснить, в какой степени прививки от гриппа действительно полезны. Но сделанные ими выводы оказались не в пользу прививок. Специалисты из Университета штата Огайо заключили, что такие вакцины могут оказывать пагубное влияние на иммунную систему и организм.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт MedikForum.ru, масштабный эксперимент по проверке эффективности прививок от гриппа указал на отрицательный эффект от лекарств. Ученые сообщили, что у большинства наблюдаемых ими людей после вакцинации ощутимо понизился иммунитет.

“По факту препараты помогали бороться с болезнью в конкретный момент, однако сами они становились причиной новых заболеваний у людей на протяжении последующего времени после вакцинирования”,- отметили исследователи. Дополнительно они рассказали о том, что ослабление функций иммунитета у добровольцев после сделанных прививок от гриппа фиксировалось даже спустя год с момента вакцинации.

Ученые высказались о том, что популяризация вакцин от гриппа выгодна фармацевтическим компаниям, действующим зачастую в сговоре с медиками. Они посоветовали тщательно обдумывать в случае заболевания гриппом свою методику лечения.

Напомним, что пять лет назад датские ученые из Института общественного здравоохранения в Орхуском университете, изучавшие вопрос об эффективности прививок от гриппа и проанализировавшие всю доступную литературу по данному вопросу, не нашли в итоге доказательств их полезности. Специалисты тогда заявили о том, что прививка защищает только от того вируса, на основе которого была изготовлена, в то время как штаммы вирусов постоянно мутируют и оказываются недоступными для действия лекарств.