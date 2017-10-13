Продолжается регистрация на Caspian Energy Tourism Forum

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

«Продолжается регистрация участников на предстоящий Caspian Energy Tourism Forum, который состоится 18 октября при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана», - сообщил АЗЕРТАДЖ первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев. По его словам регистрация на форум будет открыта до 17 октября, ссылка для регистрации: http://www.caspianenergy.org/index.php/registration/

«Форум пройдет с участием заместителя министра культуры и туризма Азербайджана Назима Самедова. Также на форуме примут участие руководители крупных авиа- и туристических компаний стран Каспийско-Черноморского региона», - сказал Тельман Алиев.

Он также отметил, что данный форум состоится по многочисленным просьбам членов Caspian European Club и Caspian American Club. Кроме того большой интерес к форуму проявили представители главы диппредставительств и руководители зарубежных компаний, которые также планируют принять участие в работе форума.

Тельман Алиев напомнил, что в рамках Caspian Energy Tourism Forum состоятся основные выборы членов правления Caspian European Club. Результаты выборов будут оглашены в тот же день на традиционном CEO Lunch Baku. По его словам, во второй половине дня 18 октября в рамках Caspian European Club и Caspian American Club состоится семинар на тему «Изменения в Налоговом кодексе», который проведет представитель образовательного центра Barattson School of Business and Finance Азер Гамбаров».

Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов, государствах ЕС и является активной площадкой для компаний нефтяного и ненефтяного сектора.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе. Caspian European Club ведет активную работу по поддержке диалога между государственными структурами и частным сектором, а также оказывает информационную и организационную поддержку проектам по развитию малого и среднего бизнеса и стартапов.