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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Профессор Аида Имангулиева обогатила востоковедческую науку трудами, посвященными арабской эмигрантской литературе

    10.10.2017 [19:38]

    Баку, 10 oктября, AЗЕРТАДЖ

    10 октября в Образовательном комплексе номер 132-134 в Баку состоялось мероприятие, посвященное 78-й годовщине со дня рождения выдающегося ученого-востоковеда, доктора филологических наук, организатора науки, общественного деятеля, профессора Аиды Имангулиевой. Мероприятие было организовано совместно этим учебным заведением и Исполнительной властью Сабаильского района.

    Сначала участники мероприятия в музее истории Образовательного комплекса ознакомились с фотоуголком, посвященном Аиде ханум Имангулиевой, окончившей эту школу в 1957 году с золотой медалью.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступившие на мероприятии директор Образовательного комплекса, заслуженный учитель Сара Ханларова рассказала о славном жизненном пути выпускницы школы, профессора Аиды Имангулиевой, подчеркнула значение ее научного творчества.

    Было отмечено, что Аида Имангулиева в 1957 году окончила среднюю школу номер 132 (сейчас – Образовательный комплекс номер 132-134) с золотой медалью, в 1962 году окончила с дипломом отличия отделение арабской филологии факультета востоковедения Азербайджанского государственного университета (сейчас – Бакинский государственный университет). В 1966 году защитила в Москве кандидатскую, а в 1989 году в Тбилиси – докторскую диссертации. Ученый, работавшая на различных должностях в Институте востоковедения Академии наук Азербайджана, с 1991 года и до конца жизни руководила этим научным учреждением.

    Трудами по арабской эмигрантской литературе выдающийся ученый внесла бесценный вклад в востоковедческую науку Азербайджана и всего мира.

    С.Ханларова особо подчеркнула, что профессор Аида ханум Имангулиева была выдающимся ученым, педагогом, общественным деятелем, и в то же время, благородным человеком, заботливой матерью.

    Академик Васим Мамедалиев рассказал об исключительной роли и достижениях профессора Аиды Имангулиевой в развитии востоковедческой науки. Он отметил, что выдающийся ученый Аида Имангулиева оставила неизгладимый след в истории азербайджанской науки. Исследование и изучение арабской эмигрантской литературы в азербайджанской науке связано с именем и деятельностью Аиды ханум Имангулиевой. Труды А.Имангулиевой, являющейся автором монографий «Михаил Нуайме и Ассоциация пера», «Джебран Халиль Джебран», «Корифеи новоарабской литературы» и научных статей на различные темы, привлекают внимание своим значением и актуальностью.

    Было подчеркнуто, что профессор Аида Имангулиева, которая подарила Родине детей, являющихся образцом высокого интеллекта и глубоких духовных качеств, еще более возвысила славное имя матери.

    Глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов рассказал об исключительной роли выдающегося ученого Аиды Имангулиевой в истории науки и образования Азербайджана, бесценном вкладе, внесенном ею в общество, науку, образование, культуру. Было отмечено, что исследования профессора А.Имангулиевой имеют особенно большое значение в развитии культурных связей Востока и Запада.

    Подчеркнув, что Аида Имангулиева была олицетворением доброты и чистоты, Э.Азизов отметил, что светлая память об ученом будет вечно жить в сердцах.

    На мероприятии был показан фильм, повествующий о жизни и научном творчестве Аиды Имангулиевой, и слайды, отражающие научно-педагогическую деятельность ученого.

    Школьники и молодые актеры показали литературно-художественную композицию, посвященную школьным годам, молодости Аиды Имангулиевой, прочитали стихи, исполнили песни на арабском и других иностранных языках.

    В заключении участникам мероприятия были подарены экземпляры книги «Незабываемая выпускница – Аида Имангулиева (1947-1957)», посвященной выдающемуся ученому-востоковеду, профессору Аиды Имангулиевой (автор идеи книги - директор Образовательного комплекса, заслуженный учитель Сара Ханларова, авторы –корреспондент газеты «Республика» Гюльшан Гасанова и корреспондент АЗЕРТАДЖ Ибрагим Асадов).

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