Профессор Аждар Исмаилов развенчал миф о псевдоалфавите Месропа

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

На днях в издательстве «Наука и образование» на основании протокола Научного совета Института языкознания имени Низами Национальной Академии наук Азербайджана в красочном оформлении вышло в свет произведение «Месроп Маштоц не составитель алфавита, а вымышленный анонимный священник». Его автор - профессор Аждар Таги оглу (Исмаилов). Этот известный историк и тюрколог известен своими работами по разоблачению выдуманной истории армянского народа. И делает он это со ссылкой на авторитетное мнение знаменитых русских, армянских и европейских историков. А.Таги оглу доказывает, что «армянская история» на самом деле не что иное как история трех древних тюркских государств (Биаини, Арме, Парт Парфия).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, редактор книги - академик Мохсун Нагисойлу, рецензенты - профессоры Газанфар Кязимов и Исмаил Кязимов.

Автор указывает, что без всяких оснований армянские историки и ученые-языковеды представляют «исторической личностью» составителя «армянского алфавита» жившего в V веке Месропа Маштоца – анонимного грекоязычного священника.

Профессор Аждар Таги оглу обобщает последние результаты, к которым пришли видные лингвисты-языковеды со всего мира и пишет, что в истории не было составителя алфавита по имени Месроп Маштоц и «армянского алфавита» на основании «армянской этнолингвистики».

Автор на основании неопровержимых фактов приходит к выводу о том, что «армянское письмо» один из вариантов, извлеченных из «письма Авесты».

Это подтверждается выводами жившего в Европе армянского ученого-языковеда Р.Ачаряна о связи «армянского письма» с «письмом Авесты» и утверждениями Никитина об использовании Эмином в своей работе «письма Авесты».

Для подтверждения своей мысли Аждар Таги оглу вспоминает события минувшей истории. Он пишет, что на глазах у местного населения и для сокрытия древних источников так называемого «армянского письма» церковь в Эчмиадзине сформировала разбойничью шайку, которая принялась разрушать письменные источники, составленные из изречений Авесты. Цель состояла в том, чтобы представить впоследствии в более совершенной форме «армянское письмо» с добавлением некоторых фонетических различий, свойственных армянским сонорным звукам.

Такую же провокацию армяне провели на текстах высеченных в камне писем «Авесты», найденных на побережье озера Ван и относящихся к персидскому периоду Мадай - тюркской империи. Несмотря на эти грязные замыслы армян, вознамерившихся выставить хранящиеся в церкви письмена, это не ускользнуло от внимания ученых-лингвистов и языковедов.

Вспоминая другое историческое событие, автор пишет: «Совершенно далекая от всякой грамоты арабская орда, совершавшая набеги из диких степей с целью придания забвению древнюю историю огнепоклонников - азербайджанских тюрков и превращения их мечом в мусульман остервенело предала огню все имевшиеся экземпляры «Авесты» и стерла со страниц истории богатейшую культуру и историю нашего народа».

Армянская грекоязычная киликийская церковь воспользовалась этой нашей исторической трагедией и с присущим им коварством представила «Авесту» как «армянское письмо».