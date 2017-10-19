Профессор Азиз Алиев: Нынешний договор является результатом продуманной социально-ориентированной политики Президента Ильхама Алиева

Баку, 19 октября, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

Сегодня знаменательный день для Национального центра онкологии Азербайджана. Подписан Договор о долгосрочном сотрудничестве (на 5 лет) с бельгийской компанией «Orfit Industries», которая является мировым поставщиком ведущих систем и оборудований, обеспечивающих иммобилизацию и размещение больных во время лучевой терапии. Согласно этому соглашению, Национальный центр онкологии получил статус референс-центра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал первый заместитель генерального директора Национального центра онкологии, профессор Азиз Алиев. «Данное соглашение даст возможность дальнейшему расширению сотрудничества между партнерами, внедрению новейших технологий в Азербайджан в кратчайшие сроки и будет способствовать усилению обмена опытами и мнениями с иностранными специалистами. Кроме того, подписанное соглашение подтверждает признание другими ведущими мировыми клиниками и компаниями мира в этой сфере высокого уровня услуг, оказываемых онкологическим больным в Национальном центре онкологии. Вместе с тем, это не первый случай, когда Центр онкологии Азербайджана получил статус учебно-испытательного центра. Так, в октябре 2014 года между НЦО и американской компанией «Varian Medikal Sistem», проектирующей и выпускающей современные технологии для радиотерапии злокачественных опухолей подписано Соглашение о сотрудничестве, тем самым Национальный центр онкологии получил статус официального референс-центра. Кроме того, в ноябре 2015 года был подписан Договор о долгосрочном сотрудничестве между НЦО Азербайджана и Онкологическим центром им. М.Д.Андерсона (MD Anderson Cancer Center, США)», - добавил профессор А.Алиев.

По его словам, статус международного учебно-испытательного центра получают только те клиники, которые оснащены самыми новейшими медицинскими оборудованиями и имеющие высококвалифицированных специалистов, обладающих большим опытом в диагностике и лечении больных. «В настоящее время Центр благодаря вниманию и заботе главы государства оснащен новейшей медицинской техникой, в том числе мобильным диагностическим комплексом, устранена проблема с обеспечением онкологических больных противоопухолевыми препаратами. Национальный центр онкологии, обладающий богатой материально-технической базой и сильным кадровым потенциалом, можно уже ставить в один ряд с ведущими онкологическими центрами мира. Сотрудники центра оказывают высококачественные онкологические услуги, проводят раннюю диагностику злокачественных опухолей, современное хирургическое, лучевое и лекарственное лечение этих больных, а также осуществляют масштабные научные исследования с целью дальнейшего усовершенствования существующих методов лечения. И все это является результатом продуманной социально-ориентированной политики, успешно проводимой в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, благодаря которой широкий размах в стране получили процессы создания инфраструктуры здравоохранения, отвечающей самым современным требованиям, строительство новых больниц, реконструкция действующих медицинских учреждений», - отметил в заключение профессор Азиз Алиев.