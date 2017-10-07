Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ В январе-сентябре 2017 года налогоплательщиками в государственный бюджет перечислена сумма в 5 миллиардов 224 миллиона 482,9 тысячи манатов. Об этом в АЗЕРТАДЖ сообщили в Центре медиа и коммуникаций Министерства налогов. Согласно данным министерства, прогноз по налоговым поступлениям за 9 месяцев выполнен на 100,1 процента.

AZERTAG.AZ : Прогноз по налоговым поступлениям за 9 месяцев выполнен на 100,1 процента

© При использовании информации гиперссылка обязательна.

При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам