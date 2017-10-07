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    Прогноз по налоговым поступлениям за 9 месяцев выполнен на 100,1 процента

    07.10.2017 [12:56]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    В январе-сентябре 2017 года налогоплательщиками в государственный бюджет перечислена сумма в 5 миллиардов 224 миллиона 482,9 тысячи манатов.

    Об этом в АЗЕРТАДЖ сообщили в Центре медиа и коммуникаций Министерства налогов.

    Согласно данным министерства, прогноз по налоговым поступлениям за 9 месяцев выполнен на 100,1 процента.

    AZERTAG.AZ :Прогноз по налоговым поступлениям за 9 месяцев выполнен на 100,1 процента
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