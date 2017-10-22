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    Прогноз погоды на 23 октября

    22.10.2017 [15:53]

    Баку, 22 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 23 октября погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачной, временами пасмурной. В первой половине дня местами на полуострове возможны дожди. Временами будет дуть усиливающийся северо-западый ветер. Температура ночью 11-15, днем 16-18 градусов тепла.

    В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков, будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура ночью 3-8, днем 18-23 градуса тепла.

    В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Губадлы, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, а также Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Утром местами туман, моросящий дождь. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.

    В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах в основном без осадков. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла.

    В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах в основном без осадков. Утром местами туман, в течение дня местами возможны грозы, дожди, местами ливни. Температура ночью 4-9, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

    В Центральном Аране: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков. Утром местами туман, моросящий дождь, вечером возможен кратковременный дождь. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 9-14, днем 17-22 градуса тепла.

    В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков. Утром в горах туман. Однако в течение дня возможны грозы, дожди, местами ливни. Будет дуть временами усиливающийся северо-восточный ветер. Температура ночью 11-13, днем 16-19 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 11-16 градусов тепла.

    AZERTAG.AZ :Прогноз погоды на 23 октября
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