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    ОБЩЕСТВО


    Программа самозанятости охватывает 1 132 безработных и ищущих работу граждан

    17.10.2017 [18:46]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Успешно продолжаются работы по выполнению Распоряжения Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах в области обеспечения самозанятости населения» от 7 апреля 2016 года. В соответствии с программой Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) в настоящее время в районах и городах страны продолжаются работы по обеспечению семей товарами и материалами для налаживания индивидуального хозяйства.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, в рамках программы самозанятости по городу Баку уже куплены и переданы 230 гражданам активы (товары и материалы) для налаживания семейного бизнеса. С момента реализации программы самозанятости уже куплены и переданы 1 132 гражданам активы (товары и материалы) для налаживания семейного бизнеса.

    Программа самозанятости направлена на поддержку создания семейного бизнеса, в соответствии с трудовым потенциалом безработных и ищущих работу граждан. В настоящее время в программе будет обеспечено участие, в общей сложности, 1400 безработных и ищущих работу граждан по городам и районам республики. Число участников по каждому городу и району определены с учетом удельного веса их домашнего хозяйства.

    Отметим, что в соответствии с поручением главы государства для дальнейшего расширения данной программы, а также развития индивидуальных хозяйств привлеченных к этой программе лиц, в центре внимания также находится сотрудничество с международными финансовыми структурами, в том числе с Европейским банком реконструкции и развития.

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