Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 12 октября на линии противостояния войск Азербайджана и Армении в направлении Газахского района планируется проведение очередного мониторинга. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер. Со стороны Армении мониторинг проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огньен Йович.

AZERTAG.AZ : Пройдет очередной мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении

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