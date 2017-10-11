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    ПОЛИТИКА


    Пройдет очередной мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении

    11.10.2017 [15:27]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 12 октября на линии противостояния войск Азербайджана и Армении в направлении Газахского района планируется проведение очередного мониторинга.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

    Со стороны Армении мониторинг проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огньен Йович.

    AZERTAG.AZ :Пройдет очередной мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении
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