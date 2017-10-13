Пространство современного искусства YARAT представляет первый Бакинский фестиваль искусств «M.A.P»

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Вы любите театр? Конечно же нет.

В эпоху интернета молодёжи некогда его любить. Театр и молодые люди как бы априори живут в разных пространственно-временных континуумах, существуют в разных измерениях. Старшее поколение с ностальгией вспоминает театр 60-х и далеко от драйва современного театра. Между тем, безмерно устаревший с точки зрения молодёжи, театр сегодня обретает новое дыхание, новый язык и невиданную ранее интеллектуальную нишу.

Мы - яратовцы, абсолютно уверены, что настоящий театр был, есть и ещё долго будет , удивляя и очаровывая нас той великой магией лицедейства, перед которой невозможно устоять. Именно поэтому мы и открываем 1 ноября Бакинский фестиваль искусств «M.A.P». Это особый фестиваль. Его художественное кредо позволило нам представить в одном проекте современную драматургию, музыку и множество образовательных замыслов. Уверены, что в эти фестивальные дни верные фанаты театра обретут возможность ощутить дыханье театра нового века, а далекие от театра люди пополнят ряды его фанатов. Надеемся, что все наши гости будут с восторгом рукоплескать тем магам и волшебникам, чья яркая харизма и безграничный кураж и составляют сущность истинного театра. Та радость приобщения к великой тайне театрального действа, которая обязательно будет присутствовать в эти 6 фестивальных дней наверное придаст всем импульс для новых дискуссий и обсуждений, а так же для новых замыслов. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в YARAT.

С 1 по 6 ноября фестиваль M.A.P организованный YARAT при поддержке компании Bakcell представит вашему вниманию спектакли: «История солдата» - балет-спектакль композитор Игорь Стравинский режиссёр Мехти Мамедов, дирижер Ялчин Адыгезалов (Азербайджан - премьера), «Сон смешного человека» - Театр «Мастерская Петра Фоменко» (Россия), «Кеды» - Театр «Практика» (Россия), «Троянские женщины» - Театр «Роял Дистрикт»/ Royal District Theatre (Грузия), «Совместные переживания» - актерская группа «Эскизы в пространстве» (Россия); балеты: «Унесённые», «Превращение», Балет «Болеро» - Театр «Новый Балет» (Россия).

Мастер-классы: Трехдневный мастер-класс от «Гага Интенсив» - Школа современного танца (Израиль), мастер-класс режиссёрского мастерства от Руслана Маликова Театр «Практика» (Россия).

Лекции актера и режиссера Олега Любимова (Театр – «Мастерская Петра Фоменко, Россия) и сценографа Алисы Маликовой (Театр «Практика», Россия).

Концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева:

Б. Бриттен – «Вариации на тему Френка Бриджа»

С. Губайдулина – «Fachwerk»

Дирижер Ялчин Адигезалов

Солист - Роман Юсипей ( Германия ).

Для дополнительной информации звоните по номеру:

+994 50 289 31 32

Для приобретения информации либо фотоматериала:

Хокума Каримова

Контактный номер: +99 450 274 6747