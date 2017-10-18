Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

В Бакинском «Центре сердца», функционирующем при Республиканском лечебно-диагностическом центре (РЛДЦ), проведен научно-практический семинар на тему «Современные технологии в физиотерапии».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в РЛДЦ, в мероприятии приняли участие физиотерапевты и реабилитологи, а также приглашенные зарубежные специалисты.

Ассистент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М.Сеченова, кандидат медицинских наук, доцент Татьяна Лукьянова выступила с докладом на тему «Современные технологии в физиотерапии», заведующий отделом физиотерапии и реабилитации «Baku Clinic» Санан Джафаров на тему «Клинические случаи», и главврач Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Вячеслав Хоменко с докладом на тему «Использование инновационных способов физиотерапии в практике спортивного врача».

Семинар продолжился практическими занятиями по ударно-волновой терапии и высокоинтенсивному лазеру. В ходе обсуждений были даны ответы на интересующие участников вопросы.

По окончании семинара участникам были розданы экземпляры брошюры «Физиотерапия и реабилитация», подготовленной Республиканским лечебно-диагностическим центром.