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    Проведен научно-практический семинар на тему «Современные технологии в физиотерапии»

    18.10.2017 [18:34]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Бакинском «Центре сердца», функционирующем при Республиканском лечебно-диагностическом центре (РЛДЦ), проведен научно-практический семинар на тему «Современные технологии в физиотерапии».

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в РЛДЦ, в мероприятии приняли участие физиотерапевты и реабилитологи, а также приглашенные зарубежные специалисты.

    Ассистент кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М.Сеченова, кандидат медицинских наук, доцент Татьяна Лукьянова выступила с докладом на тему «Современные технологии в физиотерапии», заведующий отделом физиотерапии и реабилитации «Baku Clinic» Санан Джафаров на тему «Клинические случаи», и главврач Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Вячеслав Хоменко с докладом на тему «Использование инновационных способов физиотерапии в практике спортивного врача».

    Семинар продолжился практическими занятиями по ударно-волновой терапии и высокоинтенсивному лазеру. В ходе обсуждений были даны ответы на интересующие участников вопросы.

    По окончании семинара участникам были розданы экземпляры брошюры «Физиотерапия и реабилитация», подготовленной Республиканским лечебно-диагностическим центром.

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