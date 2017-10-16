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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Проведен семинар на тему «Актуальные проблемы защиты национальных интересов Азербайджана в условиях усиления конфликтов в регионе» ВИДЕО

    16.10.2017 [18:52]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Институте истории Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) имени Бакиханова при поддержке Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджанской Республики проведен семинар на тему «Актуальные проблемы защиты национальных интересов Азербайджана в условиях усиления конфликтов в регионе». Организаторами мероприятия выступили Институт истории НАНА и Фонд прикладных исследований.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Института истории НАНА, выступивший на мероприятии директор Института, академик Ягуб Махмудов отметил, что защита наших ценностей, национальных интересов в условиях усиления конфликтов в регионе, представляется чрезвычайно важной. «Нас беспокоит, что сегодня некоторые круги мирового сообщества не хотят видеть нашу реальность. Главная цель азербайджанских историков – доведение нашей реальной истории до мировой общественности и предотвращение фальшивой армянской пропаганды», - отметил ученый.

    По мнению директора Института истории, сегодня мир сталкивается с чрезвычайно сложными и опасными конфронтациями: «Различные политические силы мира создают конфликты в мусульманском мире. Мы против приписывания терроризма исламу. В христианском мире есть сотни террористических организаций, но открыто осуществляется политика исламофобии».

    Академик Якуб Махмудов подчеркнул: «Президент Ильхам Алиев представляет реалии Азербайджана в качестве примера для всего мира. С этой точки зрения международные конференции по теме геноцидов, которые проведены по инициативе и под покровительством главы нашего государства, играют важную роль в раскрытии исторических истин».

    «Недавно на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Ильхам Алиев в своем ярком выступлении изложил объективные и реальные пути решения конфликтов в современном неспокойном мире, обеспечения суверенных прав народов и государств, и разоблачил лицемерную роль армянского фашизма», - сказал ученый-историк. По мнению академика Якуба Махмудова, единственным выходом из непростой ситуации является усиление мощи Азербайджана, тесное сплочение вокруг Президента Ильхама Алиева.

    В мероприятии председатель Центра прикладных исследований Ибрагим Алиев выступил с докладом «Деятельность Азербайджана по разрешению региональных проблем в современный период», заведующий отделом Института истории Адалят Гасымов - с докладом «Актуальные проблемы исламской солидарности в современный период».

    На семинаре также выступили ученые-историки Ильгар Нифталиев и Натик Мамедзаде.

    AZERTAG.AZ :Проведен семинар на тему «Актуальные проблемы защиты национальных интересов Азербайджана в условиях усиления конфликтов в регионе» ВИДЕО
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