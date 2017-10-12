Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ Согласно мандату личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 октября мониторинг, проведенный в направлении государственной границы Азербайджана и Армении в Газахском районе, завершился без инцидента. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер. Со стороны Армении мониторинг провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огньен Жович.

AZERTAG.AZ : Проведенный на государственной границе Азербайджана и Армении мониторинг завершился без инцидента

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