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    ПОЛИТИКА


    Проведенный на государственной границе Азербайджана и Армении мониторинг завершился без инцидента

    12.10.2017 [13:43]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Согласно мандату личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12 октября мониторинг, проведенный в направлении государственной границы Азербайджана и Армении в Газахском районе, завершился без инцидента.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

    Со стороны Армении мониторинг провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огньен Жович.

    AZERTAG.AZ :Проведенный на государственной границе Азербайджана и Армении мониторинг завершился без инцидента
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