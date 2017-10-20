Путин назвал справедливой цену на нефть в 50 долларов за баррель
AzerTAg.az
20.10.2017 [12:49]
Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ
Цена на нефть в 50 долларов за баррель справедлива и устраивает Россию.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Мы скоординировали свою позицию со странами ОПЕК, прежде всего, с Саудовской Аравией, на рынке энергоносителей, и цена держится стабильно: за 50 долларов. Мы считаем это справедливой ценой, нас вполне устраивает»,- сказал Путин на пленарном заседании клуба «Валдай».
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